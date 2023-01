Zelensky, 'sinceramente grato' a Scholz per i tank

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto "sinceramente grato" per la decisione presa dal cancelliere tedesco Olaf Scholz sull'invio di "carri armati tedeschi in Ucraina", ma anche per "l'ulteriore ampliamento del sostegno alla difesa e per le missioni di addestramento" oltre al "via libera ai partner per la fornitura di armi simili".

Zelensky - aggiunge su Twitter - di avere saputo "di queste decisioni importanti e tempestive in una telefonata con Scholz".

(ANSA).