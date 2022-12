Twitter, Musk cancella i profili di diversi reporter

(ANSA) - WASHINGTON, 15 DIC - Twitter ha sospeso gli account di diversi giornalisti di alto profilo che coprono il social ed Elon Musk. I giornalisti coinvolti sono Ryan Mac del New York Times, Donie O'Sullivan della Cnn, Drew Harwell del Washington Post, Matt Binder di Mashable, Micah Lee di Intercept. Sospesi anche i reporter indipendenti Aaron Rupar, Keith Olbermann e Tony Webster. Stessa misura per l'account di Mastodon, piattaforma nota come alternativa a Twitter.

Non è chiaro il motivo della decisione, ma alcuni dei profili sospesi avevano twittato sulla sospensione dell'account dello studente che tracciava il jet di Musk, @ElonJet, e la sua disponibilità su Mastodon. In aprile l'uomo più ricco del mondo aveva detto di sperare che "persino i miei critici peggiori restino su Twitter perché questo è ciò che significa la libertà di parola". (ANSA).