Capo Aiea: 'Vedrò di nuovo Putin, stiamo negoziando l'incontro'

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Sono in corso colloqui per organizzare un nuovo incontro tra il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi e il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto lo stesso Grossi alla Tass. "Sono impaziente per questo. Non so esattamente quando, stiamo discutendo. Certo, dovrò rivederlo", ha detto il capo dell'agenzia internazionale per l'energia atomica.

I due si sono già incontrati lo scorso ottobre a San Pietroburgo per discutere della non proliferazione nucleare e di una zona di sicurezza attorno alla centrale di Zaporizhzhia in Ucraina, sotto costanti bombardamenti. (ANSA).