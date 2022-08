Nucleare: Iran, non siamo alla fase finale del negoziato

(ANSA) - ISTANBUL, 08 AGO - "Non siamo in una fase in cui possiamo parlare di una finalizzazione del testo" sul rilancio dell'accordo nucleare. Lo ha affermato un diplomatico del ministero degli Esteri iraniano, come riporta Irna senza rivelare il nome del funzionario, in risposta a un articolo del Wall Street Journal secondo cui un testo finale sarebbe stato presentato nel giro di poche ore. Secondo il diplomatico, alcune discussioni su questioni in sospeso continuano e il risultato dei colloqui dipenderà dalla determinazione di altri partecipanti a prendere decisioni politiche sulle proposte già presente da Teheran. (ANSA).