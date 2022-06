Di Maio, non penalizziamo chi non è al primo mandato

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La maggioranza di voi è qui al primo mandato.

Per noi quello che vale è il merito, il talento, l'esperienza.

Non possono essere penalizzate le persone che hanno fatto un'esperienza nelle Istituzioni e grazie a questa esperienza sono maturate. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante l'assemblea congiunta dei gruppi Insieme per il futuro. (ANSA).