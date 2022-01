Celine Dion cancella tour in America per problemi di salute

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Celine Dion ha annunciato sabato di dover cancellare la tappa nordamericana del suo "Courage world tour", per problemi di salute. "Speravo davvero di essere pronta, ma suppongo di dover solo essere più paziente", ha scritto la cantante canadese su Twitter. Dopo una pausa dovuta alla pandemia, la Dion avrebbe dovuto riprendere il suo tour mondiale nel novembre 2021 con una serie di spettacoli a Las Vegas. Quelle date sono state cancellate a ottobre dopo che aveva iniziato a "sperimentare spasmi muscolari gravi e persistenti", ha detto all'epoca su Twitter. Dion sperava di continuare il tour a marzo, iniziando a Denver e viaggiando per due mesi in altre 15 città degli Stati Uniti e del Canada. Anche quelle date sono state cancellate, a causa del fatto che "la sua guarigione ha richiesto più tempo di quanto sperasse", ha spiegato lo staff della Dion in un comunicato stampa che accompagna il suo tweet. Confermata al momento la parte europea del tour a partire dal 25 maggio a Birmingham, in Inghilterra.

"Sarò così felice di tornare in piena salute, così come tutti noi riusciremo a superare questa pandemia", ha detto la star, ringraziando i suoi fan per il loro supporto. "Sento amore e supporto e significa il mondo per me.", ha detto. (ANSA).