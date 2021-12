Nucleare: Iran, rimozione sanzioni essenziale per 'buon accordo'

(ANSA) - TEHERAN, 11 DIC - "Se le altre parti che partecipano ai colloqui di Vienna per rilanciare l'accordo sul nucleare del 2015 sono determinate a rimuovere le sanzioni, raggiungeremo sicuramente un buon accordo". Lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi.

"Le sanzioni contro l'Iran - ha dichiarato Raisi - sono sanzioni contro la base dell'economia del paese, ha detto Raisi aggiungendo che "la strategia del nemico (gli Usa, ndr) è di proseguire con le sanzioni, mentre la nostra strategia è di andare oltre le sanzioni attraverso due vie, annullandole e intraprendendo azioni serie per rimuoverle.

Giovedì sono ripresi i colloqui nella capitale austriaca, con l'Iran che ha presentato nuove proposte sulla rimozione delle sanzioni e le altre parti che hanno criticato il fatto che Teheran, dopo aver prolungato i colloqui, voglia far avanzare le sue attività nucleari. (ANSA).