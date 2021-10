Gb: governo aumenta salari dipendenti pubblici dopo pandemia

(ANSA) - LONDRA, 26 OTT - Milioni di infermieri, insegnanti e gli altri dipendenti pubblici in Gran Bretagna devono ricevere un aumento di stipendio il prossimo aprile dopo che il governo conservatore ha annunciato la fine del congelamento dei salari introdotto lo scorso novembre quando imperversava l'emergenza Covid.

La misura post pandemica è una di quelle anticipate, alla vigilia della presentazione della manovra d'autunno al Parlamento di Westminster, dal Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, e si unisce all'aumento del salario minimo orario del 6,6% già annunciato ieri. Non è stata ancora stabilità l'entità dell'aumento salariale per gli statali che dipenderà dalle considerazioni fatte dal ministero del Tesoro e dagli organismi indipendenti che ricevono i suggerimenti dei lavoratori e dei sindacati. "Ora, con l'economia tornata di nuovo in carreggiata, è giusto che infermieri, insegnanti e tutti gli altri lavoratori del settore pubblico che hanno fatto la loro parte durante la pandemia vedano aumentare i loro salari", ha detto Sunak.

Il Tesoro ha precisato che nonostante il congelamento degli stipendi del settore pubblico, più di un milione di lavoratori dell'Nhs, il servizio sanitario nazionale, hanno ricevuto un aumento di paga del 3% per il 2021/22: in media per il personale infermieristico questo si traduce in 1.000 sterline in più l'anno. (ANSA).