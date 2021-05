Serie A: Inter-Sampdoria 5-1, poi festa in campo

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - L'Inter ha battuto la Sampdoria 5-1 in un anticipo della 35/a giornata di serie A e al termine della gara tutta la squadra si è riunita in cerchio a metà campo alzando il coro "siamo noi, i campioni d'Italia siamo noi", seguito da "chi non salta rossonero è". La partita è stata una occasione per dare il via alla festa, anche senza i tifosi sugli spalti. In vantaggio 3-1 al 45' con le reti di Gagliardini e di Sanchez, autore di una doppietta, l'Inter ha rimpinguato il bottino nella ripresa con Pinamonti e Lautaro Martinez su rigore. Barella e compagni sono andati poi sotto la Curva Nord, solitamente occupata dai tifosi interisti ma ovviamente vuota, per esultare tutti insieme, concludendo con una foto di gruppo.

