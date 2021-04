Covid:Provenzano (Pd),non ha vinto Salvini ma linea governo

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "È poco serio un Paese che si divide, sulla base dell'orientamento politico, tra aperture e chiusure.

A decidere sono i numeri, la campagna vaccinale, le terapie intensive. Il governo si è assunto una responsabilità, ha fatto bene a farlo, la politica deve decidere sulla base delle evidenze della scienza". Così a Start, su Sky TG24 il vice segretario del Pd Giuseppe Provenzano.

"Se davvero c'è un rischio calcolato- ha aggiunto - questo andava assunto sulla scuola e sull'istruzione, in questo anno e più di pandemia abbiamo fatto pagare a bambini e ragazzi un prezzo troppo alto e non era più tollerabile, speriamo sia stato calcolato bene questo rischio. Leggo rivendicazioni sul fatto che abbia vinto la 'linea Salvini'. Se avesse vinto la 'linea Salvini' ci saremmo trovati di fronte a un rischio incalcolabile. Ha vinto la linea del governo e questo è un bene per tutti". (ANSA).