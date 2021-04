Pelé in esclusiva a "Che Tempo Che Fa" su Rai3

(ANSA) - ROMA, 07 APR - La leggenda del calcio mondiale Pelé sarà ospite in esclusiva a "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio, in onda domenica 11 aprile dalle 20 su Rai3. Edson Arantes do Nascimento, detto "O Rei", è considerato il più grande calciatore di tutti i tempi e detiene il "Guinness World Record" per il maggior numero di gol segnati in una carriera nella storia del calcio, contando anche le amichevoli.

Unico calciatore ad avere vinto 3 Mondiali (1958, 1962 e 1970, con la nazionale brasiliana), nominato "Atleta del secolo" nel 1999 dal Comitato olimpico internazionale, "Calciatore del secolo" nel 2000 dalla Fifa (insieme a Diego Armando Maradona), nel 2014 ha vinto il Pallone d'oro onorario Fifa. Dal 1961 è "Patrimonio nazionale" del Brasile, dal 2011 "Patrimonio storico-sportivo dell'umanità per il Brasile" ed è stato inserito dal Time nel "TIME 100 Heroes & Icons" del XX secolo.

Dopo il suo ritiro nel 1977, l'Onu gli ha conferito il titolo di "Cittadino del mondo" ed è diventato ambasciatore Unesco e Unicef. Dal 2018 la sua Pelé Foundation aiuta i bambini in tutto il mondo, con l'obiettivo di diffondere l'istruzione e combattere la povertà. (ANSA).