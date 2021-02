Vaccini: D'Amato, ReiThera a settembre con 100 mln dosi

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Per noi è importante avere il cosiddetto il vaccino 'made in Italy', su cui anche la Regione Lazio ha investito. Ci sono anche altre Regioni che chiedono di poter partecipare al vaccino Reithera. Noi crediamo che potrebbe essere disponibile a settembre con 100milioni di dosi".

Lo ha detto l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato intervenuto oggi in commissione regionale Sanità. "La campagna vaccinale - avverte D'Amato - non si concluderà con la singola o la doppia dose, si concluderà quando raggiungeremo l'immunizzazione di gregge. E' facilmente prevedibile che anche i prossimi anni dovremmo fare vaccini anti-Covid". (ANSA).