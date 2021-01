Governo: Renzi, in Parlamento scandalo gruppi improvvisati

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, al tentativo di far passare delle persone non su un'idea ma su una gestione opaca delle relazioni personali e istituzionali, assistiamo alla creazione di gruppi improvvisati, noi siamo qui a dire con forza che, grazie a Teresa, Elena e Ivan, abbiamo rinunciato alle nostre poltrone perché vogliamo far prevalere le nostre idee". Lo dice Matteo Renzi, leader di Iv, in un video su Facebook. (ANSA).