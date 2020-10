Trovato un quarto cadavere in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - Un quarto cadavere è stato trovato in Liguria dopo l'ondata di maltempo. E' in zona Tre Ponti a Sanremo, sulla scogliera, non distante dal luogo in cui è stato trovato stamani il primo corpo senza vita. Il cadavere è circondato dai detriti portati dalla mareggiata. (ANSA).