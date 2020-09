Conte, entro anno accordo con Svizzera su frontalieri

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "La crisi ha mostrato quanto siano preziosi i lavoratori italiani in Svizzera e in particolare nel Ticino. Con la presidente Sommaruga abbiamo salutato con favore i progressi fatti dal ministero dell'Economia e la Svizzera per un negoziato sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri: vogliamo un accordo quanto più possibile favorevole nel reciproco interesse e auspichiamo che possa essere raggiunto entro fine anno". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso delle dichiarazioni congiunte con la presidente della Confederazione svizzera Simonetta Sommaruga. (ANSA).