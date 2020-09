Regionali: Renzi, non sono test su tenuta governo

(ANSA) - JESI, 16 SET - "Nelle Marche come in Toscana, in Veneto come in Puglia, in Liguria come in Campania vince e governa chi si candida alla leadership della Regione, non mettiamo di mezzo le questioni di tenuta del governo nazionale perché il 20 e 21 si vota su altro. Piuttosto, il governo nazionale spenda bene i soldi che abbiamo ricevuto dall'Europa, i 209 miliardi del Recovery fund. Due anni fa il governo Conte inseguiva i gilet gialli, oggi siamo tornati europeisti anche grazie ad Italia Viva. La partita elettorale la giochiamo su questo". Lo ha detto Matteo Renzi a Jesi, nel corso di un''iniziativa elettorale a sostegno dei candidati di Italia Viva e della presidenza di Maurizio Mangialardi. "Noi di Italia Viva siamo quelli che hanno mandato a casa Salvini, ma non vogliamo diventare grillini - ha ricordato Renzi -, siamo la casa di chi non è populista, di chi scommette sul futuro e la bellezza dell'Italia". (ANSA).