Buchmesse, edizione 2020 online

(ANSA) - ROMA, 08 SET - L'edizione 2020 della Buchmesse si svolgerà online e con eventi nella città di Francoforte dal 14 al 18 ottobre, non nel tradizionale formula fisica con stand ed espositori. Sarà un'edizione speciale, annunciata sul sito della Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, che vedrà per il programma dal vivo in città e online autori, relatori e personalità come Irvine Welsh, John Niven, Karin Slaughter, Don Winslow, Elizabeth Gilbert, Bov Bjerg, Cornelia Funke, Chilly Gonzales, Francesca Melandri. Circa 80 eventi nell'ambito del Bookfest City. La tradizionale formula fisica della fiera del libro è stata annullata a causa della pandemia.

"La cancellazione della parte fisica della Fiera del Libro di Francoforte per il 2020 è una scelta che ci addolora e che dà la misura delle sfide che ha dovuto affrontare ed affronta l'editoria quest'anno a causa dell'emergenza Covid-19", ha commentato il presidente dell'Associazione Italiana Editori-Aie Ricardo Franco Levi. "Rimane confermato e anzi ribadito in maniera ancora più forte - sottolinea Levi - il nostro impegno per la partecipazione dell'Italia come Paese ospite d'onore nel 2024, secondo gli accordi firmati con la Fiera di Francoforte dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, e che vedranno il nostro Paese al centro dell'interesse dell'editoria e della cultura europea e internazionale". (ANSA).