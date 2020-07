Coronavirus: Iran, 2.316 casi e 195 morti in 24 ore

(ANSA) - TEHERAN, 25 LUG - L'Iran ha registrato 2.316 casi di coronavirus e 195 morti nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 288.839 e quello dei morti a quota 15.484.

Attualmente vi sono 3.670 pazienti in terapia intensiva, mentre le persone guarite sono 251.319 e finora sono stati effettuati 2.302.634 test.

Per cercare di contenere la diffusione del virus nella capitale, l'ufficio del governatore della provincia di Tehran ha deciso di prorogare il lockdown imposto sabato scorso: le moschee, gli istituti culturali, le palestre, i bar ed i centri di bellezza rimarranno chiusi per un'altra settimana.(ANSA).