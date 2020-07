Coronavirus, Usa: altri 64mila casi

(ANSA) - NEW YORK, 22 LUG - I nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 63.967 e i morti 1.059. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University, secondo la quale i contagi sono complessivamente 3.955.860.

"Mi piacerebbe vedere le scuole aperte, aperte al 100%". Lo afferma il presidente americano Donald Trump, sottolineando che i bambini "non trasmettono il virus molto facilmente, non lo prendono facilmente e non lo portano a casa facilmente".

L'uso della mascherina diventa obbligatorio nella capitale Usa: a Washington bisognerò indossarla ogni volta che si esce di casa. L'ordine del sindaco punta cosi' i riflettori su Trump, cittadino d'eccellenza e fino a pochi giorni fa contrario all'uso della mascherina.