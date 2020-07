Auto: mercato Europa ancora in calo, a giugno -24,1%

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - E' ancora in calo il mercato europeo dell'auto. A giugno in Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) - secondo i dati dell'Acea, l'associazioni dei costruttori europei - sono state immatricolate 1.131.843 auto, con un calo del 24,1% rispetto allo stesso mese del 2019. Il consuntivo dei primi sei mesi dell'anno è di 5.101.669 immatricolazioni, il 39,5% in meno dello stesso periodo dell'anno scorso. l gruppo Fca ha immatricolato a giugno in Europa, Efta e Regno Unito 64.927 auto, il 28,2% in meno dello stesso mese del 2019. La quota scende dal 6,1 al 5,7%.

Nei sei mesi le auto vendute dal gruppo sono 290.562, in calo del 46,3% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. La quota è pari al 5,7% (era il 6,4%). (ANSA).