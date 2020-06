Trudeau: video scioccante, indagare

(ANSA) - OTTAWA, 13 GIU - Il premier canadese Justin Trudeau ha definito "scioccante" il video dell'arresto di un capo di una comunità indigena in Alberta chiedendo subito che sia aperta "un'indagine indipendente". "Sappiamo che non si tratta di un episodio isolato", ha insistito il premier. "Molti canadesi neri o indigeni non si sentono al sicuro con la polizia. E' inaccettabile e dobbiamo cambiare le cose", ha detto.