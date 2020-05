Trump, forse virus da laboratorio Wuhan

(ANSA) - WASHINGTON, 1 MAG - Parlando alla Casa Bianca con la stampa, Donald Trump ha detto giovedì sera di avere un alto livello di fiducia nell'ipotesi che l'origine del coronavirus sia legata ad un laboratorio di Wuhan, senza fornire ulteriori spiegazioni.

Quando un reporter gli ha chiesto su cosa basava questa alta fiducia, il presidente ha risposto di non poterlo dire.

Interrogato su possibili misure punitive contro la Cina per la pandemia di coronavirus, Trump ha detto che non ha bisogno di fermare il pagamento dei debiti alla Cina e che può imporre tariffe.