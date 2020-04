Coronavirus: 48 casi su nave a Nagasaki

(ANSA) - TOKYO, 23 APR - Altri 14 membri dell'equipaggio sulla nave da crociera Costa, nel golfo di Nagasaki in Giappone, sono risultati positivi al coronavirus, portando il totale dei contagi a 48, e tra questi ci sono 2 italiani accertati. Alle 623 persone che compongono il personale della nave - sulla quale non si trovano passeggeri, è stato richiesto di rimanere in cabina, sebbene un numero di almeno 130 membri debba rendersi operativo per la regolare manutenzione dell'imbarcazione, riferiscono i media giapponesi. Il ministero della Salute nipponico ritiene che un focolaio a tutti gli effetti si sia verificato sulla nave ormeggiata a sud ovest del Giappone sin dallo scorso 29 gennaio. L'operatore Costa inizialmente aveva detto che nessuna persona o membro dell'equipaggio erano saliti o erano stati fatti sbarcare dalla nave dopo il 14 marzo, la data in cui era stata confermata la prima infezione da coronavirus.