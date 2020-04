Coronavirus: Sting rimanda al 2021 data a Parma del 23 luglio

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Il concerto di Sting, tappa del suo "My Songs Tour", previsto per il 23 luglio 2020 sarà riprogrammato il 20 luglio 2021 sempre al Parco della Cittadella di Parma.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data. (ANSA).