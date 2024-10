Sinner in finale a Pechino: 'Felice di aver vinto in 2 set, Alcaraz? Lo conosco bene'

Jannik Sinner conquista la finale dell'Atp di Pechino dove affronterà l'amico e rivale spagnolo Carlos Alcaraz. Nella semifinale del China Open, il n.1 del mondo ha superato in due set 6-3, 7-6 il 22enne cinese, in tabellone con una wild card e rivelazione del torneo, Yunchaokete Bu.

"Sono molto felice di aver vinto in due set, Bu è un giocatore molto buono. All'inizio ho cercato di capire di più. Ma lui si è dimostrato un giocatore molto solido tra rovescio e servizio. La Cina ha ora un buon tennista nei primi 100".

Jannik Sinner si dice soddisfatto per la vittoria contro Bu Yunchaokete per 6-3 7-6 (7-3) in poco più di due ore di gioco, e si prepara ad affrontare la finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. "Ci conosciamo bene, ci prepareremo e poi vedremo domani, spero sia un bel match per entrambi, naturalmente spero di vincerlo io", ha aggiunto Sinner in conferenza stampa.

"La stagione è ottima. Domani c'è un'altra finale ed è un giorno importante. Non dico che c'è ancora una stagione lunga ma ci sono ancora tornei importanti come Shanghai, Parigi, Torino". Jannik Sinner fa un bilancio positivo del 2024, alla vigilia della sua settima finale stagionale con l'Atp 500 di Pechino che lo vedrà impegnato con lo spagnolo Carlos Alcaraz. "Sono molto contento e so che si tratta di un momento molto delicato. E per me ogni partita è un importante segnale. La cosa più importante è domani che è un importante test per vedere come sto e come sono messo" ha aggiunto il tennista azzurro.

IL DOPPIO

Sono invece già in finale, la quinta stagionale, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che nella semifinale del China Open hanno battuto l'olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic. In finale affronteranno la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

