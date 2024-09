Sinner vince in rimonta e quel bacio per zia Margith

Una vittoria in rimonta, come nel primo turno degli Us Open, e poi un bacio verso il cielo per la zia Margith scomparsa da pochi giorni, alla quale era legatissimo e a cui aveva dedicato la vittoria nell'US Open.

Jannik Sinner è tornato, da campione uscente del torneo Atp 500 di Pechino, e i suoi tifosi sperano, notando la coincidenza, che nella capitale cinese vada a finire come a New York. Infatti anche nel torneo del Grande Slam Jannik era partito in salita, ovvero perdendo il primo set, in quel caso per 6-2 contro McDonald. Poi però Sinner aveva alzato l'asticella e per l'americano e successivamente gli altri avversari non c'era stato più nulla da fare, fino al trionfo finale contro Taylor Fritz. Così ora la speranza di Sinner e di chi lo segue è che anche questa 'falsa partenza' , leggi primo set perso, sia di buon auspicio, e che a Pechino vada a finire come a NY. Intanto contro il cileno Nicolas Jarry, del quale ha sofferto la battuta, dopo aver perso per 6-4, in 38 minuti, la prima 'frazione', ha rimesso le cose a posto vincendo il secondo set per 6-3 e poi per 6-1 in un terzo set praticamente senza storia: Jarry è riuscito ad annullare solo un match point, ma poi ha dovuto cedere in quasi due ore di gioco.

"Il primo turno di un torneo non è mai semplice, e certo giocare contro Jarry è decisamente duro - le parole di Sinner dopo l'incontro - Ma sono contento della mia prestazione. Lui ha giocato un buon tennis, nel primo set ho fatto fatica a rispondere al suo servizio e mi ha fatto un break. Ho cercato di restare mentalmente in partita. Dopo lo US Open abbiamo cercato di lavorare molto duro e di cambiare qualcosa. Sono molto felice del percorso". Nel prossimo turno Sinner, per il quale quella di oggi è stata la vittoria n. 56 su 61 partite giocate nel 2024, affronterà il vincitore della sfida tra il lucky loser Roman Safiullin o l'ex numero 3 del mondo Stan Wawrinka. Sempre in queste ore il n. 1 del mondo ha ufficializzato che non parteciperà all'Atp 500 di Vienna, torneo sul cemento indoor della Wiener Stadthalle in programma dal 21 al 27 ottobre, dove lo scorso anno aveva conquistato il titolo in finale su Daniil Medvedev. Quindi Sinner non difenderà i 500 punti incassati nella capitale austriaca per concentrarsi sui successivi impegni: il Masters 1000 di Parigi-Bercy, le Nitto Atp Finals di Torino e la Coppa Davis di Malaga. Una decisione comprensibile anche a causa del fatto che l'altoatesino sarà protagonista dal 16 al 19 ottobre del torneo di esibizione in Arabia Saudita 'Six Kings Slam'.

