Wimbledon: Sinner ok, sarà derby azzurro con Berrettini

Buona la prima sui prati di Wimbledon per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente il numero 1 al mondo e il grande favorito dell'edizione n.137 dei Championships. L'azzurro ha impiegato quattro set per superare il tedesco Yannick Hanfmann, 32enne n.110 Atp, vincendo facilmente i primi due per 6-3 e 6-4, e poi frenando nel terzo, ceduto per 3-6, per poi imporsi 6-3 nell'ultimo, dopo tre ore esatte di gioco. Reduce dalla vittoria ad Halle, Sinner ha cominciato ad adattarsi all'erba londinese e, come atteso, se la vedrà al secondo turno, mercoledì prossimo, con Matteo Berrettini.

Un derby azzurro che da una parte non ci voleva, ma che è un ulteriore esempio del momento magico del tennis azzurro. Sinner a caldo non è apparso entusiasta del suo tennis, ammettendo di essere ancora in fase di approccio. "Spero di elevare il mio livello nel secondo turno. Berrettini qui ha fatto la finale, sa bene come si gioca, sarà una bella sfida. Ognuno di noi cercherà di vincere e io spero di andare avanti nel torneo". Il romano si è guadagnato il diritto di sfidare il n.1 mondiale e del ranking battendo l'ungherese Marton Fucsovics in quattro set (76(4) 62 36 61), a causa di un passaggio a vuoto nel terzo, proprio come ha fatto l'altoatesino. "Mi sento bene, i problemi fisici sono alle spalle. Sento di avere una buona condizione, e spero di continuare a giocare così. Ho grandi ricordi in questo torneo", la soddisfazione del tennista romano, che si è soffermato sul 'periodo d'oro' del tennis italiano. "Ovviamente Jannik sta facendo cose incredibili, ma anche gli altri ragazzi lo stanno facendo, basti pensare a Musetti, finalista al Queen's. Stiamo vivendo un momento magico per il tennis italiano".

Tra gli azzurri in campo il primo giorno dei Championships, spicca poi il successo in tre set di Fabio Fognini, numero 94, per la quattordicesima volta a Londra: contro il francese Luca Van Assche, il tennista ligure vince 61 63 75.

Accede al secondo turno anche Lorenzo Sonego, in tre set (64 76 () 64) contro l'argentino Mariano Navone. Occasione sprecata, viceversa, per Matteo Arnaldi che si fa rimontare dopo essersi trovato in vantaggio di due set, per poi arrendersi contro lo statunitense Frances Tiafoe (76(5) 62 16 36 36).

Tra le donne, buon esordio per Jasmine Paolini, favorita n.7, che in due set regola la spagnola Sara Sorribes Tormo (76 63). Sempre in due set (64 76) saluta, viceversa, Londra Martina Trevisan, sconfitta dalla statunitense Madison Keys.

A metà pomeriggio ha terminato la sua fatica Alcaraz, che a 12 mesi dal suo primo trionfo londinese, conferma fin dal primo turno il suo feeling speciale sull'erba dell'All England Club, superando senza esitazioni - "una partita solida", come l'ha definita l'interessato - l'estone Mark Lajal. Dopo un primo set equilibrato, vinto solo al tie-break, Alcaraz appare sempre più a suo agio sul Centre Court, finendo per staccare il biglietto del secondo turno in meno di due ore (7-6(3), 7-5, 6-2).

"Sono molto felice di essere tornato a giocare in questo stadio meraviglioso - le parole dello spagnolo -. È difficile iniziare il torneo, e abituarsi subito alle condizioni del campo. Mi diverto ogni volta che gioco sull'erba, mi è sempre piaciuto giocare qui, andare a rete, attaccare. Penso che sia una superficie che si adatti bene al mio stile di gioco". Alla vigilia del debutto, Alcaraz è stato visto giocare a golf, il suo segreto per stemperare la tensione. "Ogni volta che posso, cerco di giocare. Mi aiuta molto a staccare la mente, a non pensare alla partita del giorno prima, a restare calmo".

Tra i big in campo nel primo lunedì del torneo, nessuna sorpresa di rilievo: tutto facile anche per Daniil Medvedev, favorito n.5, che in meno di due ore sbriga la pratica Aleksandar Kovacevic (6-3, 6-4, 6-2).

Il match del primo turno del torneo di Wimbledon tra Mattia Bellucci e Ben Shelton è stato interrotto per "oscurità" e riprenderà alle 12 sul campo 18. Il 23enne di Busto Arsizio sta conducendo per 6-4 3-6 6-3.

