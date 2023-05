Roland Garros: Sinner parte bene, 3-0 a Muller

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Buona la prima per Jannik Sinner al Roland Garros. L'italiano supera in scioltezza 3-0 il francese Alexandre Muller per 6-1, 6-4, 6-1. Nel prossimo turno affronterà il tedesco Daniel Altmeier, numero 79 della classifica Atp. (ANSA).