Tennis: Parigi; Musetti al secondo turno

(ANSA) - PARIGI, 28 MAG - Lorenzo Musetti si è qualificato per il secondo turno del Roland Garros battendo lo svedese Mikael Ymer per 7-5 6-2 6-4 in due ore e 36 minuti di gioco. Nel prossimi turno il tennista toscano affronterà il vincitore della sfida tra il russo Alexander Shevchenko e il tedesco Oscar Otte.

