Internazionali: Medvedev,'incredibile primo trionfo sulla terra'

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "E' incredibile, è il mio primo trionfo sulla terra in carriera, non pensavo che ce l'avrei mai fatta. Ancora non ci credo di aver giocato così bene in questi giorni". Parola di Daniil Medvedev, vincitore degli Internazionali di Roma, in conferenza stampa dopo la vittoria su Holger Rune. "In questa settimana sono riuscito a fare tutto quello che volevo, al meglio - aggiunge il russo - Le nuove corde della racchetta mi hanno aiutato, ho colpito meglio la palla, con più facilità". (ANSA).