Per Conte grane Di Lorenzo e Kvara, Roma-Lazio per Doig

Antonio CONTE non ha ancora firmato per il Napoli (l'annuncio ci sarà a breve) ma ha già le prime grane da risolvere. Si chiamano DI LORENZO e KVARATSHKELIA, che vogliono andarsene, rispettivamente alla Juventus e al Psg, ma che il tecnico vuole assolutamente trattenere.

Per questo, assieme al nuovo ds Manna, si sta adoperando per trattenerli anche se non è detto che, se davvero il Saint Germain offrirà 100 milioni per il georgiano, il presidente De Laurentiis resista alla tentazione di cedere il suo gioiello.

Intanto il Chelsea ha fatto sapere che OSIMHEN non interessa, quindi l'unico modo per fare arrivare LUKAKU al 'Maradona' è trattare per un prestito, formula che non piace ai Blues londinesi. Il Napoli è anche su SAMARDZIC e WALACE dell'Udinese, ma è un discorso per il quale ci vorrà ancora tempo.

Un agente Fifa italiano che vive in Brasile ha segnalato all'Inter tre gioielli del Palmeiras, due dei quali minorenni, che hanno ancora una quotazione possibile e quindi da bloccare subito prima che i club inglesi facciano salire il prezzo (com'è successo con ESTEVAO che andrà al Chelsea per 50 milioni). I tre sono BELE', talento da 20 gol a stagione, il promettentissimo 16enne WESLEY LIMA (che piace anche alla Roma) e l'attaccante LUIGHI, unico ad aver compiuto i 18 anni. JOHN KENNEDY del Fluminense potrebbe invece andare al Como, che sogna ancora ICARDI ma intanto potrebbe prendere un attaccante esperto come BELOTTI, rientrato alla Roma dopo il prestito alla Fiorentina, e che piace anche al Parma.

Alla Lazio il presidente Lotito smentisce i dissidi con l'allenatore Tudor, così PALLADINO si allontana da Formello ed è sempre più vicino alla Fiorentina, con cui dovrebbe firmare un biennale. Quanto alla Lazio, l'attuale tecnico ha presentato la lista della spesa, che comprende i nomi di AMRABAT (che però vorrebbe rimanere al Manchester United), DOIG (su cui c'è anche la Roma), WIEFFER del Feyenoord e PAVLIDIS dell'Az Alkmaar. Difficile che Lotito possa accontentarlo del tutto.

Sull'altra sponda del Tevere, si cerca un attaccante ma dipenderà molto da ABRAHAM, ovvero se si riuscirà a cedere l'inglese a una cifra congrua, che per non generare una minusvalenza non può essere inferiore ai 16 milioni di euro. Un'altra priorità è trovare esterni, sia bassi che alti, in grado di soddisfare le esigenze di De Rossi, e i nomi più gettonati sono quelli di BELLANOVA del Torino, IKONE' della Fiorentina, DOIG del Sassuolo e ZHEGROVA del Lilla, sul quale c'è anche la Juventus.

E a proposito dei bianconeri: si è saputo che non è DOUGLAS LUIZ che piace alla Juve ma è l'Aston Villa che vuole MCKENNIE, e per questo la prossima settimana il dg degli inglesi Monchi potrebbe arrivare in Italia per trattare: la richiesta è di 30 milioni, ma Douglas Luiz, ora con la nazionale brasiliana, sarebbe una contropartita tecnica gradita e quindi potrebbe essere inserito nell'affare.

E' in chiusura la trattativa con il Monza (dove come allenatore potrebbe arrivare BARONI) per DI GREGORIO, miglior portiere dell'ultimo campionato. La Juve dovrebbe pagarlo ai brianzoli una ventina di milioni, ma a quel punto uno fra SZCZESNY e PERIN dovrà andare via: il polacco, che ha ancora un anno di contratto, ha ricevuto un paio di proposte piuttosto interessanti dal punto di vista economico dall'Arabia Saudita, ma non vuole trasferirsi nella Saudi League.



