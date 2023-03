Tennis: Miami; Sonego batte Evans e va al terzo turno

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Lorenzo Sonego supera il britannico Daniel Evans e si qualifica per il terzo turno dell'Atp 1000 di Miami. Vittoria in rimonta per il tennista torinese che dopo aver perso il primo set 4-6 si è imposto 6-3 6-2 dopo due ore e mezza di gioco. Al terzo turno Sonego affronterà o lo statunitense Tiafoe o il giapponese Watanuki (ANSA).