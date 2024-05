Serie A: Djuric nel finale riprende la Lazio, a Monza è 2-2

Monza-Lazio finisce 2-2 LA CRONACA

Il campo dice che a livello di occasioni, a recriminare è il Monza. A livello di classifica, la Lazio. Finisce con due gol per parte la sfida dello U-Power Stadium, con il gol di Djuric nel finale che rischia di pesare non poco sullo slancio della Lazio verso la zona Champions.

Biancocelesti avanti due volte e riagguantati dai brianzoli, che partono bene con una girata di Djuric a incrociare sul secondo palo ma fuori per centimetri. Dalla distanza è anche il tiro di Kamada al minuto 11: Di Gregorio ha il riflesso pronto per metterci una mano e respingere sulla traversa il tiro, sporcato da una deviazione. Ma Immobile è lì a due passi per segnare lo 0-1 e consegnare al capitano biancoceleste la rete numero 201 in A, a quasi tre mesi e 9 partite dall'ultimo centro in campionato.

Il trend sembra confermare quanto ha raccontato la storia recente di Serie A. Perché sono periodi contrapposti quelli da cui provenivano alla vigilia Palladino e Tudor, compagni di squadra in B con la Juventus: mai il Monza, nella gestione dell'allenatore campano, aveva vissuto una parentesi di 5 partite senza vittorie. Le stesse che la Lazio ha abbinato invece a 4 vittorie dall'arrivo del mister croato.

Nel primo tempo non si gioca ad alto ritmo, ma la manovra è comunque piacevole. Siedono inizialmente in panchina gli ex di turno, Rovella e Akpa Akpro, con il Monza che in fase di rifinitura si trova anche senza Maldini. Tra i biancocelesti la mossa a sorpresa è Zaccagni a sinistra (poi ammonito e sostituito alla mezzora). È da quella parte che affonda Pessina strappa, complice la scivolata di Kamada, quando poi Colpani alza per Valentin Carboni un assist sprecato malamente di testa.

Vicinissimo al pari ci va anche Bondo, proprio su assist di Carboni, dopo anche un tiro di Pessina. Colpani va di doppio slalom a inizio ripresa su Patric e Mandas, ma si vede poi stoppare il tiro dal rientro del portiere. Palladino cambia uomini e posizioni, Pessina in tuffo di testa chiama Mandas al miracolo, ma Djuric da due passi fa 1-1. Prima del finale, il patatrac dei brianzoli: Donati appoggia dietro un destro debole, Akpa scivola e Vecino si avventa sul pallone per battere Di Gregorio in uscita. Si rivede Caprari dopo 7 mesi di stop per la rottura del crociato, poi Pessina in pieno recupero crossa dalla sinistra con il goniometro per la testa di Djuric, che fa 2-2.

Il Monza salva una partita che non avrebbe meritato di perdere, la Lazio perde tre punti che l'avrebbero potuta proiettare verso l'Europa che conta.

