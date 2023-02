Tennis: influenza blocca Sinner, salta l'Open di Marsiglia

Niente esordio per Jannick Sinner al torneo di Marsiglia. L'azzurro, che era il secondo favorito all'Atp 250, ha dovuto rinunciare pochi minuti prima di scendere in campo contro il giovane francese Arthur Fils, n.118 ATP, in tabellone grazie ad una wild card a causa di una influenza.

"Dopo il match di Rotterdam ho iniziato a stare male - ha spiegato Sinner, salito al 12/o posto del ranking dopo aver disputato la finale del torneo olandese persa con Medveded -.

Negli ultimi giorni non avevo energie, non mi sono allenato bene. Ho un po' di febbre. Abbiamo aspettato fino all'ultimo, ma purtroppo non sono in buona forma".

Sinner è costretto per il secondo anno consecutivo a rinunciare al torneo in Provenza: ha giocato nel 2020, uscendo al secondo turno per mano di Medvedev, e nel 2021, sempre fermato dal russo ma nei quarti mentre lo scorso anno aveva dovuto dare forfait a causa del Covid-19.