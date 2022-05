Tennis: Madrid, Nadal torna ed è subito vincente

Rafa Nadal ha aperto con una vittoria la sua stagione sulla terra battuta che segna il ritorno sei settimane dopo una frattura da stress a una costola. Nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid ha dominato il serbo Miomir Kecmanovic (n.32 del mondo) 6-1, 7-6(7/4). Ad appena tre settimane dal Roland-Garros (22 maggio-5 giugno) e contro uno dei giocatori più in forma dall'inizio della stagione 2022, Nadal ha dimostrato di aver ritrovato la forma fisica, in particolare nel primo set, vincendo in poco meno di due ore.

La sua ultima partita risaliva al 20 marzo, quando perse nella finale di Indian Wells contro l'americano Taylor Fritz (6-3, 7-6) il giorno dopo l'infortunio alla costola. Ha poi dovuto rinunciare ai tornei di Monte-Carlo e Barcellona.