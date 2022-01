Tennis: qualificazioni Australian Open, sei azzurri in corsa

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Diventano sei gli azzurri al turno decisivo delle delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2022 in programma dal 17 al 30 gennaio. A Lucia Bronzetti, Thomas Fabbiano, Alessandro Giannessi e Flavio Cobolli si sono infatti aggiunti Martina Trevisan e Salvatore Caruso.

Caruso, n.150 ATP e 29esima testa di serie delle "quali", si è imposto per 7-5 7-6(5) sull'argentino Juan Pablo Ficovich e domani si giocherà l'ingresso nel main draw con il giapponese Taro Daniel, n.120 ATP e settima testa di serie, che ha sconfitto 6-3 6-1 Gian Marco Moroni, n.197 ATP.

Per quanto riguarda gli altri azzurri Fabbiano dovrà vedersela con l'ecuadoregno Emilio Gomez, Giannessi, n.184 ATP, si giocherà la qualificazione con il tedesco Yannick Hanfmann, n.126 del ranking ed ottava testa di serie, mentre per il giovane Cobolli, n.199 del ranking, l'ultimo ostacolo sulla strada per il tabellone principale sarà l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n.129 ATP e 12esima testa di serie.

Nel tabellone femminile Martina Trevisan, n.113 WTA e seconda testa di serie delle qualificazioni, rimasta fuori di un soffio dal tabellone principale, che all'esordio aveva dovuto annullare tre match-point alla rumena Irina Fetecau, ha liquidato 6-2 6-0 l'australiana Jaimee Fourlis, n.327 del ranking. Domani la 28enne mancina di Firenze si giocherà un posto in tabellone con la bielorussa Olga Govortsova, n.138 WTA e 19esima testa di serie. Bronzetti, n.145 WTA e 26esima testa di serie, dovrà invece vedersela con la giapponese Nao Hibino, n.129 WTA e 15esima testa di serie, che ha stoppato Elisabetta Cocciaretto, n.156 WTA. (ANSA).