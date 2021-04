Tennis: Monaco, avanti Sinner, Fognini e Cecchinato

E' grande Italia a Montecarlo. Oltre a Jannik Sinner, anche Fabio Fognini e Marco Cecchinato hanno staccato il pass per il secondo turno al 'Rolex Montecarlo Masters', secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.082.960 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. Sul Campo Ranieri III il campione in carica Fabio Fognini, n.18 Atp e qui testa di serie n.15, ha cominciato la difesa del titolo superando per 6-2 7-5, in un'ora e 25 minuti di gioco, il serbo Miomir Kecmanovic, n.47 del ranking. Tra il 33enne di Arma di Taggia ed il 21enne di Belgrado non c'erano precedenti. Ora Fognini troverà al secondo turno l'australiano Jordan Thompson. E sul Campo 9 successo anche di Marco Cecchinato, n.92 Atp, che si è sbarazzato per 6-4 6-3, in un'ora e 28 minuti, del tedesco Domink Koepfer, n.56 del ranking, in una sfida tra qualificati. Nel secondo turno il 28enne palermitano dovrà vedersela con il belga David Goffin, n.11 del seeding del torneo monegasco.

Medvedev positivo, si era allenato con Nadal - Il russo Daniil Medvedev, attuale n.2 del mondo, si è ritirato dal Masters 1000 di Montecarlo per essere risultato positivo al Covid-19 dopo un test a cui si era sottoposto prima di cominciare a giocare nel torneo. Avrebbe dovuto esordire nel secondo turno, contro il vincente del match tra Filip Krajinovic e Nikoloz Basilashvili. Lo ha fatto sapere l'Atp precisando che "Medvedev è stato già messo in isolamento e continua ad essere seguito dall'equipe medica del torneo". E ora sorgono problemi anche per Rafa Nadal, perché lo spagnolo in questi ultimi giorni si è allenato a lungo con Medvedev sui campi del Coutry Club di Montecarlo. L'Atp non ha però voluto fare commenti su questo argomento. Intanto Medvedev trascorrerà l'isolamento a casa, essendo residente nel Principato. Tutti i tennisti che non lo sono devono invece rimanere 'in bolla' in albergo, da dove possono uscire solo per andare ad allenarsi o a giocare.

Ottimo esordio stagionale sulla terra rossa per Jannik Sinner - L'altoatesino supera nel turno inaugurale del Masters 1000 di Montecarlo lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (Atp 47) in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Domani al secondo turno è in programma la supersfida contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Sinner non ha giocato sulla terra rossa dal Roland Garros ad ottobre, dove è stato eliminato ai quarti da Rafael Nadal. Sinner, alla prima partecipazione al torneo monegasco, parte male. Nel game d'apertura Ramos-Vinolas piazza il break dell'1-0, con lo spagnolo che subito dopo allunga sul 2-0. Poi la reazione di Sinner: l'altoatesino si accende e conquista il rebreak del 2-2 pari. Nel sesto gioco Sinner strappa nuovamente il turno di battuta allo spagnolo, portandosi sul 4-2. Il numero 22 del mondo controlla questo vantaggio e dopo 33 minuti di gioco trasforma il suo secondo set point per il 6-3. Un'ottima prestazione dell'allievo di Riccardo Piatti. Nel secondo parziale Sinner conquista subito il break dell'1-0. Nel quarto gioco l'azzurro deve annullare due palle break a Ramos-Vinolas, prima di portarsi sul 3-1. Sinner difende il break, mentre lo spagnolo non riesce più a riaprire la partita. Dopo un'ora e 23 minuti il pusterese chiude i conti con la sua seconda palla match che vale il 6-4 finale.