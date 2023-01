Sci: Shiffrin continua vincere, a Zagabria l'81/o trionfo

(ANSA) - ZAGABRIA, 04 GEN - Successo n.81 in carriera e 51/o in speciale per la strepitosa campionessa statunitense Mikaela Shiffrin che, in 1'36"42, ha vinto anche lo slalom di Zagabria, prima gara del 2023, dopo avere dominato le ultime tre del 2002 a Semmering. Già domani, nel secondo speciale in programma a Zagabria, Mikaela potrebbe eguagliare il record di 82 vittorie fra le donne che appartiene alla connazionale Lindsey Vonn.

Seconda in questo slalom croato la slovacca Petra Vlhova, in 1'37"18, terza la svedese Anna Swenn Larsson in 1'37"63. Per l'Italia c'è invece la modesta soddisfazione di avere almeno un'azzurra in classifica: è la bresciana Marta Rossetti, 19/a in 1'40"13. (ANSA).