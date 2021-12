Nuoto: Mondiali 25m; Pilato d'argento nei 50 rana

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Medaglia d'argento per Benedetta Pilato ai mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi. La pugliese ha nuotato in 29"50 ed è stata battuta dall'israeliana Anastasia Gorbenko (29"37). Medaglia di bronzo per la svedese Sophie Hannsson (29"55). (ANSA).