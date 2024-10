MotoGP: Bagnaia vince la gara Sprint del Giappone

Francesco Bagnaia ha vinto la gara Sprint del GP del Giappone. La sua Ducati ufficiale ha preceduto quella del compagno di squadra Enea Bastianini. Terzo Marc Marquez, sulla Ducati del Team Gresini. Al quarto posto si è piazzato il leader del mondiale MotoGP Jorge Martin, seguito da Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Nella classifica piloti Martina ha 372 punti. Bagnaia ha ridotto il distacco a 15 punti, mentre Bastianini è a -72 e Marc Marquez a -77.

Pedro Acosta (KTM), partito per la prima volta dalla pole nella massima cilindrata, ed in testa per diversi giri dopo aver recuperato il sorpasso subito da Bagnaia alla partenza, è caduto quando mancavano quattro giri al termine della corsa.



Francesco Bagnaia ha parlato di "gara complicata": "Ho dovuto sacrificare un po' di performance, ma sono partito bene" ha detto a Sky. Poi, dopo aver subito il sorpasso di Acosta, "Pedro stava facendo un ritmo incredibile", spezzato però dalla caduta dello spagnolo a pochi giri dal termine. "Oggi non era proprio il caso di prendere rischi eccessivi, verso la fine ricominciava a gocciolare" ha aggiunto Bagnaia.

Il campione del mondo ha vinto in Giappone la sesta Sprint sulle ultime 10: "E' un tipo di gara non particolarmente nelle mie corde, ma ho lavorato tanto per essere in grado di spingere al massimo fin dal via e lavorando si migliora sempre".

