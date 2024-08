MotoGP: a Martin la pole del Gran Premio d'Austria, Bagnaia vince la Sprint

Jorge Martin ha ottenuto la pole position del GP d'Austria, classe MotoGP, con il nuovo record della pista in 1'27"748. In una prima fila tutta Ducati anche Francesco Bagnaia (+0.141) e Marc Marquez (+0.544). Alle 15 il via della gara Sprint.

In seconda fila partiranno Aleix Espargarò (Aprilia), Jack Miller (KTM) e Maverick Vinales (Aprilia). Terza fila tutta italiana con Bastianini, Morbidelli e Bezzecchi. Peggior qualifica per Fabio Quartararo, che scatterà 15/o con la sua Yamaha: finora al Red Bull Ring era partito sempre dalle prime 3 file in 10 GP corsi in tutte le classi.

In Austria Bagnaia vince la gara Sprint

Francesco Bagnaia ha vinto la gara Sprint del GP di Austria, sul circuito Red Bull Ring. Secondo è giunto Jorge Martin ed i due sono ora entrambi a 250 punti nella classifica del mondiale piloti. Sul podio anche Aleix Espargarò. Quarto posto per Enea Bastianini.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA