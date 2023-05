MotoGP: lo stop è finito, a Le Mans torna Marquez

Il primo metacarpo della mano destra è finalmente guarito e Marc Marquez può tornare in pista nel fine settimana, per il GP di Francia. Dopo aver saltato tre gare su quattro del mondiale MotoGP 2023 a causa della caduta in Portogallo, lo spagnolo della Honda si è preso tutto il tempo necessario ad una guarigione completa. Ben tre diversi team medici hanno dato l'ok, aprendogli le porte di Le Mans, un circuito dove ha vinto già quattro volte (tre nella massima cilindrata ed una in Moto2). Marquez non dovrà scontare il doppio long lap penalty inflittagli in Portogallo perché la Corte d'Appello MotoGP ha ritenuto sufficiente la mancata partecipazione alla gara in Argentina.

Un avversario in più per il leader del mondiale, Francesco Bagnaia, e il team Ducati che sul tracciato situato nella regione della Sarthe ha vinto le ultime tre edizioni. La prima porta la firma di Danilo Petrucci, che proprio questo fine settimana tornerà in sella alla Desmosedici per sostituire l'ancora infortunato Enea Bastianini. Nel 2021 fu invece Jack Miller a portare la Rossa sul gradino più alto del podio, mentre Bastianini lo scorso anno ottenne il suo terzo successo stagionale. "Le Mans è una pista che mi piace molto - ha detto il piemontese campione del mondo in carica - e dove lo scorso anno ero in lotta la vittoria, prima della caduta. Quest'anno però ci aspettano temperature più basse ed è prevista pioggia tutto il weekend. Sarà un fine settimana insidioso e sarà importante restare concentrati".

Scalpita Fabio Quartararo, solo decimo a Jerez con la Yamaha: "Non vedo l'ora di una rivincita a Le Mans. È il mio GP di casa, quindi potrò sentire l'incitamento dei tifosi. Voglio mantenere una mentalità positiva, fare del mio meglio e, si spera, ottenere dei buoni risultati".

Con il meteo bizzoso dovranno fare i conti anche i piloti Aprilia. "A Jerez abbiamo dimostrato quale sia la nostra velocità, ma sappiamo cosa ci impedisce di sfruttarla al massimo in gara - le parole di Aleix Espargaro -. Le Mans è in circuito molto particolare e difficile ma sono sicuro che anche lì potremo essere tra i migliori. Aprilia sta lavorando molto per continuare a far crescere la RS-GP. Non servono grandi cose, la moto va già molto bene, si tratta di piccoli dettagli nelle giuste aree". "Il livello è talmente alto - è il parere di Maverick Vinales - che basta partire una fila avanti o indietro per fare una gara completamente diversa".