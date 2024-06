Si apre in rialzo la seduta di Borsa a Milano. Il Ftse Mib guadagna lo 0,77% a quota 32.915 punti in apertura. Il listino appare trainato dai titoli bancari con Unicredit (+1,6%) e Popolare di Sondrio (+1,8%) in evidenza.

Fuori dal coro Erg che cede l'1,8 per cento.



