Moto:Australia;Bagnaia guida Mondiale con 14 punti su Quartararo

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - A due gare dalla fine della stagione della MotoGp, Francesco Bagnaia su Ducati è il nuovo leader del Mondiale con 14 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, caduto a 17 giri dalla fine mentre cercava una rimonta dalle retrovie dopo un lungo a inizio Gp. In terza posizione Aleix Espargaro con 27 punti di distacco, oggi nono con l'Aprilia nel Gp d'Australia. Quarto a Philip Island Marco Bezzecchi su Ducati non ufficiale, nominato anche rookie dell'anno. Quinto Enea Bastianini sempre su Ducati non ufficiale. (ANSA).