Moto: Thailandia; Quartararo, Yamaha vale più dell'8/o posto

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Lasciare Motegi con un vantaggio maggiore nel campionato è positivo, ma dobbiamo lavorare sodo questo fine settimana perché il nostro potenziale è migliore dell'ottavo posto": così Fabio Quartararo in vista del gran premio della Thailandia - 17/a prova del motomondiale - in programma domenica sul circuito di Buriram.

"Sono felice che il prossimo appuntamento sia sul circuito di Buriram, perché è un buon tracciato sia per me che per la Yamaha - ha aggiunto il pilota francese in una nota della sua scuderia - L'ultima volta che abbiamo corso qui nel 2019 sono arrivato secondo. Sicuramente darò il 100% per salire sul podio anche questa volta". (ANSA).