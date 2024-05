Europa League: in campo Roma-Leverkusen 0-0 e Marsiglia-Atalanta 1-1 DIRETTA

In campo Roma-Leverkusen 0-0 DIRETTA

In campo Marsiglia-Atalanta 1-1. Rete di Scamacca. Pareggia Mbemba DIRETTA

Gol di Scamacca. Koopmeiners trova spazio in zona trequarti, si sposta la palla sul sinistro traendo in inganno la difesa pronta alla conclusione, quindi serve in area Scamacca che, tutto solo, conclude a rete con il destro.

Rete di Mbemba

LA VIGILIA

De Rossi: 'Del Bayer temo tante cose, ma vogliamo la finale'

"Lukaku ha pochissimo allenamento sulle gambe, ma è stato fuori poco. Ci prendiamo un altro giorno per valutare. Sembra stia abbastanza bene, magari oggi spingiamo un po' di più e poi decideremo". Così l'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro il Bayer Leverkusen. "Qualche dubbio ce l'ho ancora - ha aggiunto -. Smalling invece ha fatto un allenamento intero in linea, spero e penso di recuperarli entrambi".

Parlando del Bayer Leverkusen, De Rossi ha poi detto: "Da temere c'è tutto: la maniera in cui giocano, hanno una striscia di risultati lunga, stimo molto il loro allenatore e hanno più lavoro alle spalle con lo stesso tecnico. Ma noi vogliamo raggiungere i nostri obiettivo, la nostra è una squadra che ci crede e ha cuore. Da questo punto di vista siamo simili. Entrambe le squadre lotteranno fino all'ultimo secondo".

Parlando del possibile schieramento ha poi concluso: "La difesa a tre è un'idea, mi piace l'idea di giocarmela uomo contro uomo, dell'io o te. Se fatta bene la difesa a tre è interessante, ci sto pensando. Può essere una contromossa importante".



Gasperini, aver eliminato il Liverpool conta poco

"L'Atalanta è una squadra atipica, ma è la migliore tra le quattro semifinaliste di Europa League e di quelle cha abbiamo finora quelle affrontato. Ma noi abbiamo lo spirito giusto stato e dobbiamo mantenerlo, anzi dovremo fare un ulteriore passo in avanti insieme". Così l'allenatore del Marsiglia, Jean Louis Gasset, in vista dell'andata di semifinale contro i bergamaschi al Velodrome.

Dal suo arrivo sulla panchina, al posto di Gennaro Gattuso, l'OM ha eliminato in coppa Shakhtar Donetsk, Villarreal e Benfica, ma sa che ora l'asticella si alza. "L'Atalanta è una squadra difficilissima da affrontare, forse non sarà il nome più altisonante, ma è la squadra più bella con cui abbiamo mai dovuto giocare - ha detto ancora -. Il loro allenatore è lì da otto anni, ha consolidato la sua squadra, l'ha migliorata ogni anno e se la giocano con le big in Italia. Non sono il Milan o la Juve, ma lavorano molto, molto bene. Ho parlato con Fabrizio Ravanelli, che mi ha detto che sarà dura".



