Conference: in campo Fiorentina-Bruges 1-1 LIVE

Conference: in campo Fiorentina-Bruges 1-0

Gol di Sottil al minuto 5. Pareggia Hans Vanaken al 17esimo

LA VIGILIA

La Fiorentina si prepara per la seconda semifinale consecutiva di Conference League, la nona europea della sua storia: alle 21 arriva al Franchi il Brugge per il primo round, il ritorno sarà l'8 maggio, in palio l'accesso alla finale in programma ad Atene il 29 maggio contro la vincente del doppio confronto fra Aston Villa e Olimpiakos.

E' questo l'obiettivo dichiarato a più ripresa da Vincenzo Italiano e dai suoi giocatori che puntano a riscattare la delusione vissuta un anno fa a giugno, nell'ultimo atto di Conference a Praga con il West Ham, per cercare di riportare a Firenze un trofeo che manca da 23 anni, anche per dedicarlo a Joe Barone, il direttore generale viola scomparso il 19 marzo.





In tribuna è annunciato anche il presidente Rocco Commisso, per lui sarà la prima gara a cui assisterà senza l'amico dirigente. La Fiorentina arriva all'appuntamento da imbattuta, unica squadra di questa edizione di Conference (5 vittorie e altrettanti pareggi) e rilanciata dai successi ottenuti in campionato contro Salernitana e Sassuolo che l'hanno portata all'ottavo posto agganciando il Napoli, con una partita ancora da recuperare. In attesa della rifinitura di domani mattina Italiano, che punta a chiudere il proprio ciclo a Firenze con una coppa dopo aver il mancato accesso alla finale di Coppa Italia in seguito alla sconfitta di mercoledì scorso con l'Atalanta, può contare sul gruppo al completo: non sarà a disposizione Castrovilli, fuori dalla lista Uefa, ma rispetto al match di domenica dovrebbe rientrare Mandragora escluso per una botta alla schiena. Rientreranno inoltre molti dei titolari rimasti l'altra sera in panchina o subentrati nella ripresa: fra questi Terracciano, Biraghi, Milenkovic, Bonaventura, Beltran, Belotti e Nico Gonzalez reduce dalla sua prima doppietta nella massima serie.



Il Franchi s'annuncia pieno come chiesto dai club della Curva Fiesole che da giorni stanno lanciando l'appello a riempire gli spalti e sostenere la squadra mentre è in preparazione l'ennesima coreografia spettacolare. Quello di giovedì sarà il primo confronto in assoluto fra le due squadre: il Brugge è in un ottimo momento di forma, non perde dal 17 marzo e da allora, fra campionato e Conference, ha ottenuto sei successi e un pareggio. Insomma, un altro esame impegnativo per questa Fiorentina.



