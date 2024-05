La Roma batte il Genoa 1-0, decide un gol di Lukaku al 79' CRONACA e FOTO

Roma batte Genoa 1-0 in campo DIRETTA per la 37esima giornata di campionato

GOL e MOMENTI CLOU

Al 79' ROMA-Genoa 1-0 Rete di Lukaku. El Shaarawy pennella dalla trequarti, Lukaku incorna tra due difensori e trafigge Martinez.

Al 72' Secondo cartellino giallo in pochi secondi per reiterate proteste per Paredes. Roma in dieci.

Roma vs Genoa

LA PARTITA

Una Roma brutta, ma efficace vince contro il Genoa e blinda il sesto posto. All'Olimpico finisce 1-0 per i giallorossi che la sbloccano solo a undici minuti dalla fine con il gol di Lukaku nonostante l'inferiorità numerica per via del cartellino rosso a Paredes. Tre punti che regalano ai giallorossi la matematica certezza del sesto posto. I ritmi, però, nel primo tempo sono quelli da calcio d'estate con De Rossi che sceglie, almeno dall'inizio, di far partire dalla panchina Paulo Dybala. Troppi pochi i due allenamenti in gruppo per usarlo dal primo minuto, per questo gli preferisce Baldanzi, schierato sulla trequarti al fianco di Pellegrini e dietro a Lukaku. Erimane fuori anche El Shaarawy, con Bove inserito a centrocampo nel terzetto con Cristante e Paredes.

Roma vs Genoa

Di contro Gilardino rinuncia a Gudmundsson, lanciando Ekuban con Retegui. Ma i primi quarantacinque minuti scivolano via senza emozioni, con la Roma che prova a impostare nella metà campo del Genoa, senza però trovare l'ultima giocata. Il primo squillo, infatti, è al 23' di gioco con lo scambio nello stretto tra Cristante e Baldanzi, terminato con la conclusione da fuori dell'ex Empoli che non inquadra la porta. Risponde il Genoa in contropiede, ma anche qui il tiro di Retegui su assist di Fredrup non è preciso. Passano i minuti e la Roma decide di provarci da fuori non riuscendo a sfondare in area di rigore, ma a regnare è comunque l'imprecisione e la noia (lo sbadiglio di Dybala in panchina ne è la prova). Dall'intervallo le squadre rientrano con gli stessi undici e anche il piano gara non cambia.

Roma vs Genoa

Tanti errori da entrambe le parti e De Rossi prova a smuovere le carte inserendo Dybala ed El Shaarawy per Baldanzi e Pellegrini. Doppio cambio anche per Gilardino con l'inserimento di Gudmundsson per Ekuban e quello di Thorsby per Strootman, uscito tra la standing ovation del suo vecchio pubblico. Con le sostituzioni la partita si accende e per i giallorossi c'è una doppia occasione El Shaarawy-Lukaku, con Martinez bravo su Big Rom a spedire in calcio d'angolo. E' sul momento migliore, però, che la Roma resta in dieci per il doppio giallo in trenta secondi di Paredes: prima il fallo e poi le proteste con Manganiello che non perdona e l'argentino che lascia la sua squadra in inferiorità numerica. Eppure è comunque la Roma a fare la partita e soprattutto a sbloccarla con il primo errore di De Winter che si perde Lukaku per lo stacco di testa dell'1-0. Romelu dunque saluta l'Olimpico con il suo 21/o gol stagionale per un risultato che la squadra di De Rossi tiene fino alla fine. Ora i giallorossi tiferanno per la vittoria dell'Atalanta in Europa League e per il quinto posto dei bergamaschi in campionato. Così anche la Roma sarebbe in Champions League nonostante il sesto posto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA