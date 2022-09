Moto: Misano; manovra pericolosa, -3 posti griglia per Bagnaia

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Inizio in salita a Misano per Francesco Bagnaia: il pilota della Ducati ufficiale è stato penalizzato dai commissari con 3 posizioni in griglia nel GP di San Marino di domenica 4 settembre per una manovra giudicata "pericolosa". Alla fine delle FP1 il torinese, pensando che la sessione fosse finita, ha rallentato in pista, ostacolando Alex Marquez ed Enea Bastianini. 'Pecco' ha subito chiesto scusa, ma gli stewards non sono stati clementi. Nella migliore delle ipotesi (pole), Bagnaia partirà dunque dalla quarta piazza.

