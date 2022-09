Marc Marquez scioglie la riserva, farà i test a Misano

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Dopo due test positivi a bordo di una Honda CBR600RR sul circuito di Aragon, l'ultimo proprio oggi, Marc Marquez è stato soddisfatto dalle risposte del suo braccio destro alle sollecitazioni della pista e quindi ha deciso di raggiungere Misano con l'intenzione di guidare la Honda RC213V nel corso dei test previsti per la prossima settimana.

Lo rende noto il team giapponese, spiegando che l'otto volte campione del mondo arriverà in Romagna già questa sera per osservare e lavorare ancora una volta al fianco del Repsol Honda Team e Hrc prima di puntare a scendere in circuito martedì.

